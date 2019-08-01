Ёлки-моталки: почему Сергей Иванов ушел от Натальи Мосейчук

Телеведущий программы "Право на власть" Сергей Иванов подтвердил информацию о том, что он покидает этот телепроект на своей странице в Facebook.

Иванов работал на телеканале 1+1 с октября 2016 года, где вместе с Натальей Мосейчук вел программу "Право на власть". "В прошлый четверг вышел последний в этом сезоне выпуск ток-шоу, и теперь команда работает над обновлением программы", – говорится в сообщении.

В каком телепроекте появится телеведущий, пока неизвестно, но мы сделали несколько предположений, в каких политических программах можем увидеть Иванова в следующем телесезоне и вспомнили, чем запомнились эфиры этой программы, с неизменным возгласом ведущей Натальи Мосейчук: "Ёлки-моталки ".

Мы заглянули в словари и узнали, что филологи русского языка определяют это межометие, как неопределенное, что может обозначать, как негативную реакцию, так и положительное отношение к происходящему.

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