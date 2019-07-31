Забастовку гадалок поддержал профсоюз хиромантов: чего вы не знали о профессиях в Украине

Гадалки, хироманты и астрологи - все еще находятся в официальном классификаторе профессий в Украине.

Девять лет назад Верховная Рада имела шанс не только отменить эти профессиональные оазисы предрассудков, но и перевести их в раздел "вне закона". Однако, не тут то было. И хотя массового присутствия на телевидении и печатных СМИ их рекламы не замечается, они продолжают практиковать свои "способности".

В этом случае, нас заинтересовало, а есть ли у гадалок профсоюз, и получают какие-то преференции астрологи, за ненормированный рабочий день или вредную работу? Возможно им где-то выдают молоко, или они могут выйти на пенсию раньше, установленного законом возраста.

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