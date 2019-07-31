Суркис - отказался, Канделаки - согласилась, а Зеленский - думает: разобрали в прямом эфире интервью Артема Милевского

Среди тысяч политизированого видео и глупых, но популярных роликов на видео-сервисе YouTube иногда попадаются и такие редкие, но яркие жемчужины.

Что предложил один из самых популярных футболистов прошлого президенту Украины Владимиру Зеленскому, где обитает самый скандально известный форвар нацональной сборной по футболу и что связывает человека, регулярно разбивающего суперкары с генеральным продюсером российского федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки?

В новом обзоре трендов YouTube, мы могли пройти мимо интервью с Артемом Милевским, которое длиться почти два часа и занимает, как нам кажется, незаслуженно только 13 позицию.

Юлия Крапивина посмотрела интервью и объяснила, почему оно должно быть в текущей первой пятерку и почему вам стоить уделить ему время.

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