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Ху из мистер Бородянский: кого Зеленский позвал в советчики по гуманитарным вопросам

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Вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил в штат своих внештатных советников Владимира Бородянского.

Кто он такой, чем отличился на должностях генерального директора телеканала СТБ и директора медиагруппы StarLightMedia, в которую, кроме СТБ, входят также ТВ-каналы Новый, ICTV, М1, М2 и QTV, вспоминаем в эфире программы "О, Крапивина!" на ObozTV.

А еще, пытаемся понять, для чего украинские олигархи и медиа-магнаты привлекают к работе в украинских СМИ людей, которые тесно связаны с Россией и чем, кроме советов, может быть полезен Зеленскому Владимир Бородянский.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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