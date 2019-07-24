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Предвыборная гонка закончилась неожиданным финишем: неунывающие аутсайдеры и опытные спринтеры-медалисты

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На самом деле отчаянная борьба идет не только за окончательное место и позиции призовой пятерке. Не утихает и борьба за то, кто займет последнее место в рейтинге электоральных неудачников.

Однако и лидеры не перестают удивлять. Казалось бы, все решено "где" и остается формальный вопрос "сколько". Но, опытная в предвыборных боях и электоральных гонках различной протяженности, Юлия Тимошенко снова сумела всех удивить.

Кого напоминают аутсайдеры выборов, и что помогло Юлии Тимошенко оказаться там, где она, собственно, и оказалась в нашем сегодняшнем выпуске программы "О, Крапивина!" на ObozTV.

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