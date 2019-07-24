Пародист для Зеленского: Андрей Верлань рассказал, как президент вдохновляет его на творчество

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому ищут замену на его прежнем месте работы, в Судии "Квартале 95". Авторы студии уже запустили конкурс пародистов президента Украины. Так, своей инициативе участники "Вечернего Квартала" хотят якобы продемонстрировать "социальный лифт" в действии.

"Уже 14 лет подряд студия" Квартал 95 "с юмором и иронией на сцене показывает политическая жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всего выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль Президента Украины ", – говорится в сообщении на сайте студии.

Мы поговорили с Андреем Верланем, возможно, лучшим пародистом Зеленского, которого "кварталовцы" вряд ли захотят видеть в своем коллективе. Потому что его номера имеют не только точное сходство, но и имеют острый сатирический смысл.

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