ДТП с участием кортежа президента Зеленского: почему молчат ведущие украинские телеканалы

Информацию о том, что днем, 14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны (УГО) Украины возвращался из командировки в Киев, попал в ДТП в Запорожской области, само Управление распространило на своей странице в социальной сети Facebook только поздно вечером того же дня.

В тоже время, некоторые СМИ получили и распространили информацию о проишествии гораздо раньше официального сообщения. А некоторые пользователи интернета отметили, что информацию о проишествии подало очень маленькое количество СМИ.

Как осветили эту новость ведущие украинские ТВ-каналы, попытались разобраться в сегоняшнем выпуске новой программы "О, Крапивина!" на ObozTV.

Смотрите программу "О, Крапивина!" ежедневно, с понидельника по пятницу, в 9:00 прямом эфире.

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