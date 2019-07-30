Секс, деньги, еда, телевидение и интернет, подарки, домашние животные, работа, музыка, общение с природой, путешествия. Такой стандартный и не оригинален набор удовольствий, назвали украинцы в исследование КМИС.

По данным исследования, тем, как складывается их жизнь в целом, довольны 48%, насколько довольны, настолько и не удовлетворены – 27%, не удовлетворены – 19%. Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 "полностью не удовлетворяет" до 5 – "полностью удовлетворяет" составляет 3,4 балла.

Согласно новейшим опросу КМИС, 63% украинцев удовлетворены своей интимной жизнью, а недовольны 10%. Откуда через полгода появилось столько довольных, кружок которых не успела записаться Юлия крапивина, потому-что по сравнению с 2017 годом, средний уровень удовлетворенности жизнью немного вырос: процент доволных тем, как складывается их жизнь, увеличился с 39% до 48%, средняя оценка удовлетворенности – с 3,3 до 3,4 баллов.

Украинский социолог, доктор философских наук, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто объяснил феномен "счастливого Украинский", что сегодня радует наших соотечественников и почему их там мало среди наших друзей и знакомых.

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