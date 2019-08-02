Богдан проговорился: что важного сказал глава администрации Зеленского за три месяца

Пока в политических и медийных кругах кипят споры о дальнейшей судьбе главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, мы решили подвести небольшую черту под тремя месяцами его прибывания в публичной политике.

Как в интервью украинским телеканалам, так и в официальных выступлениях с апреля по август 2019 года, Богдан сделал не только большое количество "противоречивых" заявлений, большинство из которых можно внести в "словарь зрады", если бы он существовал. Некоторые его высказывания указали либо на чрезмерное волнение во время публичных выступлений, с которыми он не смог возобладать, либо на недостаточно хорошее владение украинским языком, не смотря на его "львовское происхождение", а возможно - на недостоточно хороший уровень образованности.

Так или иначе, но выражение "исторический ракурс" может смело конкурировать с не менее "крылатыми фразами" Виталия Кличко.

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