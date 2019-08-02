Кажется, у Юры Горбунова и Кати Осадчей появились проблемы: кто заменит на экране главную телевизионную семью страны

Телеканал "1 + 1" раскрыл имена ведущих нового проекта "Жизнь известных людей": они не понаслышке знают обо всех тайнах мира шоу-бизнеса.

Кто покусился на святое, кто решил подсидеть главных звездных супругов страны - Юрия Горбунова и Катю Осадчую? Ведущими звездного проекта "1+1" - "Жизнь известных людей" - стали популярная певица Tayanna и актер, Mister Sea World Богдан Юсипчук.

Они прошли долгий путь к успеху, поэтому знают о шоу-бизнесе все. Богдан снялся в нескольких громких фильмах, например, "Тени забытых предков" и "Круты", а в прошлом году был судьей проекта "Модель XL" на телеканале "1 + 1". Его соведущая, певица Tayanna, начинала вокальную карьеру еще 20 лет назад, а в проекте "Голос страны" стала суперфиналисткой.

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