Огонь уничтожил историческую церковь штата Нью-Йорк

Пожар уничтожил церковь, которая была стержнем сообщества Адирондак в северо-восточной части американского штата Нью-Йорк уже более века. Чиновники говорят, что пожар возник в среду вечером внутри Церкви Шрун Лейк Сообщества, расположенного в поселке округа Эссекс в 80 милях к северу от Олбани. Пожар быстро распространялся, разнося пламя через окна и охватывая шпиль сооружения, которое датируется концом 19 века.

Пожарные города Шрун Лейк и соседних общин работали несколько часов, чтобы потушить пламя.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причина пожара остается неизвестной.