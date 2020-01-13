Главная Новости
13 января • обновлено в 13:14
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Офис президента не очень хорошо сработал по Ирану: политический эксперт

59
Читать материал на украинском

Эксперт OBOZREVATEL по политическим вопросам Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, почему президент Зеленский так долго не комментировал ситуацию с падением самолета МАУ в Иране.

"Довольно странная ситуация на самом деле, ведь почти 12 часов он вообще ничего не комментировал. Ну, он в то время был в Омане. И это была также очень странная поездка, ведь они позиционировали это как официальный визит, но с другой стороны все это позиционировалось как тайная поездка. Я думаю, офис президента не очень хорошо сработал, ведь люди не понимали, что происходит. И потом уже когда президент вернулся, было очень странно, когда люди увидели, что канадцы, американцы, британцы комментировали, а наш президент молчал", - заявил Тысячный.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Виталий Тысячный
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости