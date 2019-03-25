Очередной удар по Израилю: Obozrevatel News в 11:00 от 25.03.2019

Очередной удар по Израилю

Из сектора Газа вновь выпустили ракету по Израилю. Впервые за пять лет - обстреляли центральную его часть. Раненые шесть человек, двое из них – младенцы. Они жили в доме, куда попал снаряд. После взрыва здание загорелось, однако люди успели эвакуироваться. Израильская армия подтвердила – ракету запустили из сектора Газа.

Украинцы в Сирии обратились за помощью

Украинская, которые оказались в Сирии, просят помочь вернуться на родину. Женщины обратились к Меджлиса крымскотатарского народа, с просьбой помочь вернуться, пишет глава организации Рефат Чубаров.

Одноразовые доплаты пенсионерам

В апреле пенсионеры получат вторую часть одноразовой доплаты к пенсии в размере одна тысяча двести пять гривен. Об этом заявили в Пенсионном фонде. Доплата к пенсии в почти 2500 грн получат две категории пенсионеров: те, у кого есть полный страховой стаж; и те, чья пенсия не превышает 1700 гривен.

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