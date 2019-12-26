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26 декабря • обновлено в 18:37
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Очередной Слуга народа транслирует риторику Кремля

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке.

Скандальное мнение высказал он в эфире телеканала "НАШ" в ходе дискуссии с нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренком.

"В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация зашла в Крым", – выдал Устенко.

"Такие заявления даже ОПЗЖ себе не позволяет. Но раз "слуги народа" постепенно становятся "слугами Путина", то придется им кое-что напомнить. Путин раздает свои медали за Крым датированные 20 февраля, когда еще Янукович сидел на Банковой и никакого закона об языке не было и в помине. Вы Соловьева переслушали или Скабееву?" – ответил ему Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "подставилась" под агрессию России, поскольку "душила русских из-за языка".

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