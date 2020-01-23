Массовые протесты в Ливане

В Ливане снова начались массовые протесты после того, как 21 января был объявлен состав нового правительства во главе с Хассаном Диябом.

Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Бейруте и Триполе, передают РИА Новости.

Участники демонстраций против правительства заблокировали дороги в городах, а также ряд важных автомагистралей.

"Мы вышли на улицы, потому что, сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов. Говорят, что министры - независимые технократы. По факту все министры так или иначе принадлежат правящим партиям, они были в министерствах при других правительствах. Поэтому мы против этого правительства", – рассказал участник демонстрации в Бейруте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в столице Ливана Бейруте 18 января разгорелись антиправительственные акции протеста, в которых уже пострадали более 200 человек.

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