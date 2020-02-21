Обзор спортивных новостей: "Студия OBOZREVATEL"
Денис Похила сделал обзор самых интересных спортивных событий по состоянию на пятницу 21 февраля.
Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла сборную Австрии.
"Шахтер" переиграл "Бенфику" со счетом 2:1
"Карпаты" ищут нового владельца и предлагают приобрести себя Петру Порошенко
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