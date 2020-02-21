Обзор спортивных новостей: "Студия OBOZREVATEL"

Денис Похила сделал обзор самых интересных спортивных событий по состоянию на пятницу 21 февраля.

Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла сборную Австрии.

"Шахтер" переиграл "Бенфику" со счетом 2:1

"Карпаты" ищут нового владельца и предлагают приобрести себя Петру Порошенко

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