Обзор международних новостей: США готовится к кибератакам на выборах президента-2020

Марина Клим и Денис Похила сделали обзор важнейших новостей международной прессы по состоянию на утро четверга 26 декабря.

США готовятся к кибереатакам с стороны РФ на выборах президента-2020

Эрдоган назвал количество российских военных в Ливии

Нетаньяху срочно эвакуировали во время выступления

93-летняя королева Великобритании поздравила всех с Рождеством и подвела итоги года

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