Обзор международных новостей: обострение в Сирии
Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор важнейших международных новостей по состоянию на понедельник 17 февраля 2020.
Башар Асад захватил самый большой город в Сирии, а РФ ввела зеленых человечков.
Турция перебрасывает на границу с Сирией сотни грузовиков с техникой.
Президент Ирана не верит, что Трампу нужна война.
Сивохо анонсировал переговоры с террористами.
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