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17 февраля • обновлено в 17:47
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Обзор международных новостей: обострение в Сирии

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Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор важнейших международных новостей по состоянию на понедельник 17 февраля 2020.

Башар Асад захватил самый большой город в Сирии, а РФ ввела зеленых человечков.

Турция перебрасывает на границу с Сирией сотни грузовиков с техникой.

Президент Ирана не верит, что Трампу нужна война.

Сивохо анонсировал переговоры с террористами.

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