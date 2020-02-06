Обыски СБУ в офисе программы Дубинского на "1+1": комментарий медиа- эксперта

Заместитель Министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.) Татьяна Попова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала обыски, которые работники СБУ провели на украинском телеканале "1+1".

"Это был не основной офис "1+1", это был офис именно программы Дубинского. Хотя распространению сигнала они помешать не смогли. Работа СБУ полностью провалена, ведь их заявление об обыске появилось только через час после начала обыска. А это недопустимо, поскольку они шли к журналистам. Пояснение того, почему происходит обыск, должно было появиться через минуту после того, как СБУ зашло на телеканал", - заявила Попова.

По ее мнению, СБУ информационно проиграло эту войну уже на 15 минуте, поскольку во время обыска было больше людей с камерами, чем людей в форме.

"Мы помним, что СБУ было приказано выяснить, кто слил "пленки Гончарука", а, кажется Лещенко, опубликовал где-то, что видно, что монтировалось это видео, которое выкладывалось потом на Youtube и на Telegram-канал, монтировалось оно на компьютере одного из тех людей, компьютер которого как раз и изымался вчера во время обыска", - отметила Попова.

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