Обыски на "1+1" произошли по личному приказу Зеленского: экс-сотрудник СБУ

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал обыски, которые СБУ провело в офисе Студии Дубинского на "1+1".

"На самом деле это реальное расследование этого уголовного производства. Я скажу больше, уже в течение первых суток было установлено, кто на самом деле монтировал эту запись. На записи есть цифровая подпись, и правоохранителям было очень легко установить, на каком оборудовании и где именно это было смонтировано. И все это время, все эти две или три недели президент колебался, стоит ли проводить дальнейшие действия на "1+1", ведь это ключевой актив, он там работал. Наехать на "плюсы" не позволял себе даже предыдущий президент. Поэтому он колебался, но решение было принято, и обыск состоялся", - заявил Ступак.

Эксперт выразил уверенность в том, что обыски на телеканале состоялись именно после прямого приказа президента Украины.

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