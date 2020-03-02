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2 марта • обновлено в 23:23
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Обязательный призыв офицеров запаса: комментарий военного эксперта

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Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о предстоящем обязательном армейском призыве украинцев, которые закончили военную кафедру, но не служили в армии.

"Я считаю, что это абсолютно правильное решение, ведь в украинской армии проблемы с младшим офицерским составом", - заявил Стариков.

Он также высказался по поводу того, сможет ли Украина быстро перейти на стандарты армий НАТО и не использовать советские методы обязательного призыва и формирования офицерского состава.

Эксперт отметил, что, по его мнению, именно минстр обороны сегодня "тормозит" переход украинской армии к стандартам НАТО.

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Олег Стариков
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