Обязательный призыв офицеров запаса: комментарий военного эксперта
Военный эксперт Олег Стариков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал новости о предстоящем обязательном армейском призыве украинцев, которые закончили военную кафедру, но не служили в армии.
"Я считаю, что это абсолютно правильное решение, ведь в украинской армии проблемы с младшим офицерским составом", - заявил Стариков.
Он также высказался по поводу того, сможет ли Украина быстро перейти на стандарты армий НАТО и не использовать советские методы обязательного призыва и формирования офицерского состава.
Эксперт отметил, что, по его мнению, именно минстр обороны сегодня "тормозит" переход украинской армии к стандартам НАТО.
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