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29 января • обновлено в 18:58
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Обязательное изучение ПДД с экзаменом в школах: комментарий полицейского

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал информацию относительно того, что в украинских школах хотят ввести изучение основ дорожного движения с обязательной сдачей экзамена в старших классах.

"На самом деле, я думаю, что этот вопрос нужно еще исследовать и изучить практику других стран о том, как это нужно внедрять. На данный момент работа национальной полиции по этому направлению уже ведется. Наши школьные офицеры полиции занимаются именно этим. А по вопросу нормирования, то есть введения обязательного экзамена, то я бы сказал, что в этом направлении можно двигаться, этот вопрос можно изучать, ведь статистика и по смертности, и по травмированию на дороге, она говорит сама за себя", - заявил Билошицкий.

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