Обвалился фасад здания – Уменьшили налог на строительство – Газопровод в обход Украины – новости на ObozTV

В центре Львова обрушилась часть фасада здания и травмировала пешехода. Его доставили в больницу. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Причину инцидента выясняет полиция.

Налог на строительство уменьшился в тридцать раз. В Киевсовете приняли решение о снижении сбора при строительстве. Это касается многоквартирного, торгового и жилого строительства.

Болгария и Россия договорились о строительстве газопровода в обход Украины. Стоимость контракта - почти полтора миллиарда евро. София будет обязана построить трубу для перекачки российского газа из Турции в Сербию.

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