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2 января • обновлено в 11:58
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Обстрелы в зоне ООС: ранен первый украинец

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Офицер пресуцентра штаба ООС Дмитрий Чалый в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал. как начался новый год в зоне ООС.

"У нас с первого января вооруженные формирования российской федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов и стрелкового оружия. Все обстрелы наших позиций зафиксированы вблизи позиций населенных пунктов Орехово и Новолуганское. Вчера, 1 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранение. С начала этого периода враг уже два раза открывал огонь по нашим позициям", - заявил Чалый.

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