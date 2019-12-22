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22 декабря • обновлено в 14:13
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OBOZ TALK – экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын

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OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический деятель, народный депутат Украины I, VII, VIII созывов, глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана, экс-премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей Куницын.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV OBOZ TALK
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