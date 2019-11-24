OBOZ TALK – український політичний діяч Святослав Піскун

OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический деятель, трижды генеральный прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции, государственный советник юстиции 1 класса, председатель Союза юристов Украины, вице-президент Международного фонда юристов Украины, член Высшего совета юстиции Украины Святослав Пискун

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