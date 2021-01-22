Герман в прямом эфире почтила память террористов "Л/ДНР"

Виктория Довгань Видео 17:16, 22.01.2021 Обновлено: 17:16, 22.01.2021

Бывший пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича, Анна Герман, во время выступления на телепередаче публично почтила минутой молчания память убитых террористов "Л/ДНР". Кроме того, она обвинила Украину в "госперевороте" в 2014 году.

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