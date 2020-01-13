OBOZ TALK – гость Роман Сущенко
OBOZ TALK - новое ток-шоу Вадима Колодийчука.
Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV - украинский журналист, корреспондент, украинский политзаключенный, который был незаконно арестован и удерживался в РФ с 30 сентября 2016 по 7 сентября 2019-го года, Роман Сущенко.
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