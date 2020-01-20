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20 января • обновлено в 16:08
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OBOZ TALK – гость Геннадий Зубко

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OBOZ TALK новое ток-шоу Вадима Колодийчука.

Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – политик, экс-министр регионального развития, строительства и ЖКХ хозяйства Геннадий Зубко.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция OBOZ TALK
Персона
Геннадий Зубко
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