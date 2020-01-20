OBOZ TALK – гость Геннадий Зубко
OBOZ TALK – новое ток-шоу Вадима Колодийчука.
Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV – политик, экс-министр регионального развития, строительства и ЖКХ хозяйства Геннадий Зубко.
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