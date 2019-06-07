Обострение в зоне ООС – двое погибших: Obozrevatel News

Обострение в зоне ООС: двое погибших

Обострение на фронте. Ночью боевики атаковали подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское из артиллерии. Вследствие обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь – получили ранения различной степени тяжести. Украинский армейцам пришлось открывать огонь, для того чтобы уничтожить огневые точки противника. Еще двое бойцов были ранены в прошедшие сутки. Враг бил из оружия запрещенного минскими соглашениями калибра.

У Зеленского объяснили заявления после Минска

Запреты стрелять для военных не будет, а для снятия блокады Донбасса нужно выполнить определенные условия. Об этом во время совместного брифинга с руководителем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Мол, Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь. Это фраза, вырванная из контекста. Прекратить огонь, по Минским договоренностям, должны обе стороны, отметила Мендель.

В свою очередь Леонид Кучма говорит, что согласованного режима прекращения огня на Донбассе до сих пор не соблюдались. Но сейчас об этом нужно договориться. Также он упомянул и о снятии торговой блокады. Кучма объяснил, что ограничения снимут только в ответ на постепенное возвращение всех предприятий в украинское правовое поле. Принципиальная позиция Украины, говорит Кучма, состоит в том, что все действия по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть взаимными, двусторонними и полностью соответствовать украинскому законодательству.

Дело Гандзюк: суд вынес приговор

Это был спектакль с заранее определенными ролями. Так отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Виктор назвал судебное заседание над убийцами его дочери. Мужчину возмутил срок, который дали за заказное убийство, совершенное с особой жестокостью. Приговор обвиняемым по делу Гандзюк накануне вынес Покровский райсуд Днепропетровской области. Координатора нападения на общественную активистку Сергея Торбин приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчук - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года. Обвиняемых обязали уплатить 50 000 гривен грн на покрытие судебных издержек. Приговор в течение 30 дней осужденные могут обжаловать.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал