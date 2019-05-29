Обострение на Балканах: Obozrevatel News

Обострение на Балканах

Сербия срочно стягивает бронетехнику и военную авиацию на границу с Косово после того, как того как полиция арестовала несколько сербских граждан, проживающих на севере Косово. Официальный Белград обвинил Приштину в ущемлении сербского меньшинства. Власти Косово все обвинения опровергает. В Приштине говорят - спецоперация и аресты связаны с борьбой с контрабандой и организованной преступностью.

Сохраняется угроза подтоплений: ГСЧС

На Западе Украины все еще сохраняется угроза подтоплений. Об этом сообщили в ГСЧС. Чрезвычайники предупреждают: в Карпатском регионе возможно формирование селевых потоков. На Закарпатье пока подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Но спасатели успокаивают: ситуация стабилизировалась.

Пятая годовщина гибели генерала Кульчицкого

Сегодня пятая годовщина гибели героя Украины генерала Сергея Кульчицкого. Память военного в парламенте почтили минутой молчания. Ее объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Он подчеркнул: с Кульчицким был знаком лично и знает, насколько мужественным он был. Сергей Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года. Тогда террористы под Славянском сбили вертолет, перевозивший военных на ротацию. Вместе с генералом тогда погибли 14 воинов. В июне 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил Кульчицкому звание "Герой Украины". Также его именем был назван батальон Национальной гвардии.

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