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27 декабря • обновлено в 12:52
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Обмен всех на всех до конца года не состоится: военный эксперт

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Военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал плановый обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией.

"Думаю, что этот обмен является важным, ведь мы возвращаем наших людей к их семьям перед новогодними праздниками. Человеческий ресурс является важнейшим из того, что имеет государство. Именно люди и составляют государство. То, на кого их обменивают, это тоже важно, но важнее само возвращение наших людей", – заявил Жданов.

Он также отметил, что плановый обмен всех на всех до конца года, по его мнению, не состоится.

"РФ пытается прикрываться самопровозглашенными республиками, и список людей на обмен с их стороны может быть бесконечным, то есть любой человек, любой гражданин Украины, который оказался на их территории, может быть включен в перечень обвиняемых и стать в список на обмен", - отметил военный эксперт.

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Олег Жданов
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