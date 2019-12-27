О сохранении рабочих мест после малой приватизации речь может не идти: экономист

Заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал проанонсированную правительством плановую приватизацию в Украине.

"Не знаю, успеют ли передать все 500 предприятий, о которых идет речь, но все равно это является очень значительным прогрессом. Именно в этой программе правительство говорит, что то, что не нужно государству и не является стратегическим, нужно продать, а то, что является стратегическим, нужно модернизировать", – заявил Яблоновский.

Он также ответил на вопрос, планируют ли сохранить рабочие места на приватизированных объектах.

"До сих пор малая приватизация касалась проблемных объектов, так как министерства, которые являются владельцами этих объектов, легче с ними расставались. Поэтому вот именно в таком случае речь шла не о сохранении рабочих мест, потому что часто их там вообще нет, часто речь идет о недостроенных объектах", – отметил Яблоновский.

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