О коронавирусе, военном параде в Москве и новом правительстве: Павел Климкин

Министр иностранных дел (2014-2019 гг.) Павел Климкин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал эпидемию коронавируса в мире и назвал ее пандемией, поскольку пострадало уже более 60 стран.

Климкин также высказался по поводу слухов о завтрашних изменениях в правительстве Украины.

"Для меня главный вопрос, начнет ли МИД играть ту роль, которую должен играть МИД по Конституции Украины. Вообще это правительство - это правительство менеджеров, но МИД находится в очень сложном положении, вся внешняя политика определяется не только президентом, а всем его офисом", - заявил Климкин.

Он отметил, что президент Зеленский должен быть заинтересован в сильном министре иностранных дел, который имеет свою альтернативную точку зрения.

Климкин высказался и по поводу возможного участия президента Зеленского, Макрона, Меркель, Джонсона и Трампа в параде на Красной площади в Москве по поводу 75 годовщины окончания 2 Мировой войны.

"Это просто разрыв мозга, искаженная реальность, чтобы Трамп стоял на мавзолее и смотрел на "Буки" и "Торы", - отметил Климкин.

По мнению экс-министра, Путин стремится разделить сферы влияния в мире и Европе в частности, однако Павел Климкин не верит в то, что в современном мире может быть подписана какая-то тайная сделка между ведущими государствами.

"Путин четко сказал, что Россия заканчивается там, где есть русские. Это его реальность, это миссия которую он видит перед собой", - заявил Климкин.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!