Главная Новости
3 марта • обновлено в 23:08
МоваЯзык
МедОбоз Главная

О коронавирусе, военном параде в Москве и новом правительстве: Павел Климкин

252
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел (2014-2019 гг.) Павел Климкин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал эпидемию коронавируса в мире и назвал ее пандемией, поскольку пострадало уже более 60 стран.

Климкин также высказался по поводу слухов о завтрашних изменениях в правительстве Украины.

"Для меня главный вопрос, начнет ли МИД играть ту роль, которую должен играть МИД по Конституции Украины. Вообще это правительство - это правительство менеджеров, но МИД находится в очень сложном положении, вся внешняя политика определяется не только президентом, а всем его офисом", - заявил Климкин.

Он отметил, что президент Зеленский должен быть заинтересован в сильном министре иностранных дел, который имеет свою альтернативную точку зрения.

Климкин высказался и по поводу возможного участия президента Зеленского, Макрона, Меркель, Джонсона и Трампа в параде на Красной площади в Москве по поводу 75 годовщины окончания 2 Мировой войны.

"Это просто разрыв мозга, искаженная реальность, чтобы Трамп стоял на мавзолее и смотрел на "Буки" и "Торы", - отметил Климкин.

По мнению экс-министра, Путин стремится разделить сферы влияния в мире и Европе в частности, однако Павел Климкин не верит в то, что в современном мире может быть подписана какая-то тайная сделка между ведущими государствами.

"Путин четко сказал, что Россия заканчивается там, где есть русские. Это его реальность, это миссия которую он видит перед собой", - заявил Климкин.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги
Персона
Павел Климкин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости