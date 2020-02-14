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14 февраля • обновлено в 19:45
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О чем Зеленский и Путин говорили по телефону: Ирина Верещук

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Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала телефонный разговор двух президентов Зеленского и Путина по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.

"Это не положительно и не отрицательно. В рамках тех шагов, которые сейчас осуществляет украинская власть в рамках урегулирования конфликта и достижения мира, это очередной шаг. Маленький, наверное сейчас не видно его результатов, потому что обсуждали и обмен пленными, как вы знаете, и на Донбассе, и тех, кто в Крыму, а следовательно - увидим. Если он состоится, это будет хорошо", - заявила Верещук.

Она также высказалась по поводу проведения следующей встречи в нормандском формате.

"Я считаю, что ни одна встреча в таком формате не возможна только ради встречи. Сейчас единственный возможный путь, который мы имеем по урегулированию конфликта на Донбассе, - это дипломатический вариант", - отметила депутат.

По ее мнению, россияне понимают, что минские договоренности не являются зафиксированными окончательно, и их можно будет изменить.

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