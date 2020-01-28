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28 января • обновлено в 14:04
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О чем не сказал Гончарук: эксперт прокомментировал планы власти по ремонту украинских дорог

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Эксперт по вопросам транспорта Александр Кава в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал состояние украинских дорог и заявления действующего премьер-министра Украины по обновлению 4 000 километров украинских дорог.

"Заявленной суммы, о которой говорили на презентации, 86 млрд в бюджете нет. В бюджете есть только 66 млрд. Более того, эта сумма является меньше той, которую закладывало правительство Гройсмана, поскольку в Украине с первого января 2018 действует государственный дорожный фонд, который наполняется за счет акцизов. К 2020 году наполнение бюджета из этого фонда должно было составлять уже 100%. Но во время голосования по бюджету господин Гончарук отыграл этот вопрос обратно. Что касается других источников финансирования. то есть договора с европейскими банками, но стоит уточнить, что они также начали готовиться еще в конце 2018 ", - заявил Кофе.

Эксперт также высказался о сотрудничестве "Укрзализныци" и Deutsche Bahn. По его мнению, заявление об из совметной работе ничего существенно не поменяет.

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