Выборы президента на Донбассе

Украинские военные начали голосование в зоне ООС на Донбассе. Первыми голосуют бойцы с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, меняя друг друга. Для военных создали спецучастке. В общем, в прифронтовых районах Донетчины расположены две окружные избирательные комиссии и 130 участков, 25 из них – только для голосования военнослужащих.

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