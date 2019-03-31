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Выборы президента на Донбассе

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Украинские военные начали голосование в зоне ООС на Донбассе. Первыми голосуют бойцы с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, меняя друг друга. Для военных создали спецучастке. В общем, в прифронтовых районах Донетчины расположены две окружные избирательные комиссии и 130 участков, 25 из них – только для голосования военнослужащих.

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