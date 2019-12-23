Новый закон о высшем образовании: дипломы не отменили

Народный депутат Украины Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Она прокомментировала принятие нового закона по усовершенствованию высшего образования в Украине и слухи о том, что ВР отменила дипломы.

"После принятия этого законопроекта классическим является вопрос об отмене дипломов. Это совсем не так. Давайте уточним этот вопрос. Мы, конечно же, не отменяем дипломы. Еще в 2016 году Министерство образования Украины издало приказ, согласно которому были отменены дипломы государственного образца. То есть уже с 2016 действует система, когда каждое учреждение высшего образования выдает свой диплом. То есть оно само выбирает, как этот диплом должен выглядеть, но содержание диплома является строго регламентированным этим приказом Министерства образования", - заявила депутат.

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