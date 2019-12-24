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24 декабря • обновлено в 13:24
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Новый трудовой кодекс: юрист объяснила разницу между договором, контрактом и ФЛП

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Кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как изменится трудовое законодательство Украины после принятия нового законопроекта.

"Работников, которые работают как ФЛП, имеют ограничения по отпускам, декретным отпускам. Это чаще всего случается в ИТ-сфере. Конечно работники этой сферы также могут рожать детей, но сейчас по действующему законодательству важно различать трудовой договор и контракт. Контракт регулируется отдельным законодательством. Если лицо работает по контракту, она может быть уволено и во время декретного отпуска, и даже во время больничного. А согласно новому законодательству людей будут увольнять по трудовому договору как по контракту", - заявила эксперт.

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