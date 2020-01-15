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15 января • обновлено в 16:58
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Новый сезон сериала "Сваты": Добронравов рассказал подробности

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Российский актер Федор Добронравов рассказал о судьбе одиозного сериала "Сваты", съемки седьмого сезона которого не раз откладывались.

Так, в беседе с журналистами Teleprogramma.pro артист поделился, что очень боится загадывать точные сроки выхода нового сезона на экраны. Однако отметил — продолжению быть.

"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если Бог даст, и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", — подчеркнул артист.

По словам Добронравова, "Сваты" сейчас активно снимаются в Беларуси. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в усадьбе Огинского и в Логойске.

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