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8 февраля • обновлено в 07:47
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Новый рекорд пребывания в космосе установила американская астронавт

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Новый рекорд установила американская астронавт Кристина Кох.

Она дольше всех остльных женщин находилась в непрерывном космическом полете.

Об этом сообщает CNN.

Инженер-электрик из штата Монтана, которой исполнилось 40 лет, прибыла на борт МКС 14 марта и провела там почти 11 месяцев.

Обычно миссии астронавтов продолжаются до полугода, но на этот раз NASA сообщило, что продлевает пребывание миссии на МКС до февраля 2020 года. Продление срока пребывания Кох в космосе поможет NASA изучить эффекты длительных космических полетов. Эти данные могут пригодиться в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.

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