Новый министр обороны: каких изменений стоит ждать

Военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал назначение нового министра обороны.

"Прежде всего, новый министр обороны должен представить пошаговую программу по реформированию вооруженных сил Украины. Опыт назначения нового негражданского министра не будет нам на пользу. Министр обороны - это не означает обязательную принадлежность к военным или гражданским. Министр обороны - это говорит о том, что это должен быть энергичный менеджер, который не вмешивается в военные дела, а занимается закупкой и управлением. А мы снова ставим туда военного, что будет мешать начальнику генерального штаба выполнять свою работу. Генерал Таран вообще не очень известный в ВСУ. Я знаю, что о нем говорят так, что "никто так не любит людей, как генерал Таран". Но повторюсь, здесь нужен не опытный военнослужащий, а качественный менеджер, а у новой фигуры я не вижу управленческих навыков", - заявил Жданов.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!