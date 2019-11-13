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13 ноября • обновлено в 16:41
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Новый кнопкодав в Раде пойман с поличным

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко попался на кнопкодавстве на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября.

Факт нарушения сняли на видео журналисты движения "Чесно"

Отмечается, что Нимченко нажал кнопку за другого народного депутата во время голосования за законопроект "Слуги народа" касательно усовершенствования сферы высшего образования. Он стал одним из 5 членов "ОПЗЖ", которые поддержали проект.

Вероятнее всего, как свидетельствует схема рассадки нардепов, Нимченко голосовал за своего коллегу Тараса Козака.

Примечательно, что Нимченко является соавтором законопроекта №1127 об уголовной ответственности за кнопкодавство. В нем, в частности, предлагается лишение свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Когда Рада голосовала за указанный проект, Нимченко на заседание не явился.

При этом, по данным активистов, для Нимченко это уже не первое кнопкодавства: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

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