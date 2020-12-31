Новый год и лишние килограммы: озвучены полезные советы

Чтобы не повредить здоровью во время празднования Нового года и Рождества, следует соблюдать определенные правила. В частности, пытаться в праздничные дни питаться так же, как в непраздничные.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. По ее словам, согласно исследованиям, в среднем за период зимних праздников люди набирают по 3-4 килограмма лишнего веса.

Приводим список советов нутрициолога.

В праздничные дни следует придерживаться привычного режима питания

Накануне Нового года можно поужинать, как это делается обычно, а в полночь с бокалом шампанского попробовать легкую закуску, например, салат, фрукты, морепродукты

Таблетки для улучшения пищеварения употреблять не следует – лучше не допускать переедания

Если есть проблемы с поджелудочной железой, следует употреблять прописанные врачом препараты.

В салате "Оливье" можно заменить колбасу на вареное или запеченное мясо, а майонез – на простой легкий соус

Не следует смешивать алкоголь. Если вы новогодней ночью пьете шампанское, пейте только его. Злоупотреблять им также не следует

Во время празднования желательно больше двигаться, танцевать и тому подобное. Это улучшит и пищеварение, и самочувствие.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог Наталья Самойленко рассказала, что предотвратить переедание поможет тарелка небольшого размера и режим питания.