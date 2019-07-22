Новые стили под куполом

Ноябрь 2014 года. Первые дни работы депутатов VIII созыва. Ценные часы и люксовые сумки в кулуарах теперь уживаются с грубым хаки на крепких мужчинах. Законодатели моды на камуфляж в сессионном зале – активист евромайдан Михаил Гаврилюк, сотник Семен Семенченко и кадровый военный Юрий Береза. Но позже ветеран боев на Востоке Андрей Тетерев регистрирует громкий законопроект. Согласно ему, носить военную форму и награды в гражданской жизни – не просто моветон. За это можно и штраф получить – почти три с половиной тысячи гривен.

Больше в парламенте VIII созыва и джинсов с рубашками демократичных брендов. Их любят молодые еврооптимисты и выходцы из журналистики – Егор Соболев, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Ольга Червакова. Западные ценности – открытость и близость к народу демонстрируют в том числе и в одежде. Многие из них таким образом еще и лелеют в собственных избирателях патриотизм и призывают одеваться у украинских производителей. Дизаейнер Алина Качоровская утверждает - не исключено, что люксовые сумки, которые так любят женщины с украинской политического Олимпа - у нас же и отшивают.

Впрочем, хоть и значительно уступают, и не сдают своих позиций бренды класса люкс и ценные деловые аксессуары в одежде народных избранников. Здесь стиль диктуют коллекционер картин и антиквариата бизнесмен Сергей Тарута и бессменная лидер фракции своего имени Юлия Тимошенко. Время от времени владельцы дорогой кожгалантереи попадают в объектив парламентских фотографов и в небольшие скандалы – из-за стоимости своих аксессуаров.

И сколько бы старая гвардия не держалась за классические элементы стиля успешных и богатых – со временем в кулуарах их будет уменьшаться. Ведь запрос на простоту и демократичность слуг народа будет расти из года в год. А демонстрация состояния через одежду – превратится в знак плохого вкуса – утверждает поклонница консервативных взглядов депутат Ольга Богомолец.

Но к такому кардинальному шагу, как разрешение на шорты в Офисе Президента парламентарии в ближайшее время вряд ли прибегнут.

Какими будут тренды Верховной Рады IX созыва, в том числе в одежде, - увидим уже осенью.

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