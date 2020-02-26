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26 февраля • обновлено в 19:49
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Новые Санжары: объявлено о задержании подозреваемых

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Министерство внутренних дел Украины не исключает новых задержаний по делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, комментируя протесты, вспыхнувшие из-за коронавируса. По его словам, сейчас в деле шестеро фигурантов.

"Одно лицо было задержано в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса сразу, когда происходили эти события. Это тот нетрезвый мужчина который пытался на автомобиле наехать на полицейских. Ему тогда же объявили подозрение и меру пресечения избрали в виде ночного домашнего ареста", - сообщил советник главы МВД.

"Сегодня вручили подозрение еще четверым людям. Соответственно, по двоим из этих людей суд избирает меру пресечения сегодня, а по двоим будет рассматривать ситуацию завтра. Есть еще шестой участник этих всех событий, которого сейчас ищут, чтобы вручить сообщение о подозрении, чтобы передать на рассмотрение суда меру пресечения", - рассказал Мартыненко.

По его словам, правоохранители сейчас пересматривают много видео с места событий, которое было у журналистов, чтобы дать правовую оценку происходившему. Он не исключил, что "будут и другие уголовные дела относительно происходивших событий и будут еще подозреваемые".

Также Мартыненко отметил, что все, кого тогда доставили в полицию, оказались местными жителями.

"Хочу развеять миф, что там было очень много приехавших. Среди задержанных не было. Это жители одной территориальной общины, это Новые Санжары и населенные пункты, которые к ним примыкают", - уточнил советник главы МВД.

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