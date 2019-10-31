Новые подробности секс-скандала с участием депутата Яременко

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко признался в подлинности переписки о получении секс-услуг.

Подробности инцидента он раскрыл пранкеру "Джокеру", который переписывался с ним, прикидываясь генпрокурором Русланом Рябошапкой. Снимки диалога оказались в распоряжении "Страны".

Именно по совету пранкера Яременко все же решил извиниться перед семьей, коллегами по фракции и президентом.

Нардеп думал, что сидит в "защищенном углу", и журналисты не смогут снимать экран его телефона. Он признал, что подставил свою фракцию и президента. "Одним словом, мудак. Признаю", - написал Яременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яременко накануне утверждал, что журналист, который заметил его переписку, "повелся на провокацию". "Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", – заявил он.

Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила, добавив, что она "не всегда разделяет мое чувство юмора".

Но вскоре его риторика резко поменялась. Нардеп попросил прощения у президента Владимира Зеленского и заявил, что "не все решения бывают одинаково удачными".

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