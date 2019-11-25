Новые подробности о преступлениях депутата-насильника от "Слуги народа"

Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Иванисовым, заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.

Преступление женщина подтвердила в телефонном разговоре с журналистами ТСН. По ее словам, это произошло, когда ей было 25 лет (при этом в материалах дела говорилось о несовершеннолетней пострадавшей).

На момент инцидента у женщины был маленький ребенок, который до сих пор не знает об этом событии

Пострадавшую, по ее словам, силой затащили в авто в поселке Бильмак (ранее – Куйбышево) Запорожской области, где таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", – сказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" – в синяках, это все было", – добавила женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку. В родном городе ее травили после изнасилования, психологически давили и хотели "замять" расследование.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", – рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", – поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".

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