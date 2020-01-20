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20 января • обновлено в 13:03
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Новые налоги не существенно повлияют на цену автомобилей: эксперт по транспортным вопросам

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Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал повышение налога на продажу автомобилей в Украине.

"Мы видим, что правительство и парламент просто хотят увеличить доходную часть госбюджета и обложить налогом тех людей, которые зарабатывают на том, что перепродают автомобили. Я думаю, что это откорректирует рынок автомобилей определенным образом. И те люди, которые профессионально занимаются рынком автомобилей, будут вынуждены выходить из тени. Такие изменения могут привести к увеличению цены, однако вряд ли такое увеличение стоит ожидать на более чем 5%", - заявил Кава.

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Александр Кава
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