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29 ноября • обновлено в 11:59
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Новые деньги в Украине будут ходить уже с 20 декабря

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Национальный банк Украины введет в обращение еще две новые монеты – номиналом 5 и 10 гривен. Запуск монеты в 5 гривен запланирован на 20 декабря 2019 года.

Дата ввода в обращение металлических 10 гривен четко не определена – пока известно, что это произойдет в 2020 году. Об этом говорится на сайте НБУ.

На оборотных сторонах монет будут изображены те же персоны, что и на банкнотах – Богдан Хмельницкий на 5 гривнях и Иван Мазепа на монете 10 гривен.

Монеты будут иметь равное обращение с банкнотами. Обменивать их будет не нужно. Однако постепенно НБУ бумажные 5 и 10 гривен выведет из оборота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

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